سيلينا غوميز فاجأت العالم باعتراف صادق، فهل تكون أمًّا عزباء؟

فاجأت الفنانة والممثلة سيلينا غوميز العالم باعتراف صادق حول خطط حياتها بعد أن أمضت خمس سنوات عازبة، حيث كشفت أنها فكرت في وقت سابق بتبنّي طفل لتصبح أمًا عازبة إذا لم تجد الحب بحلول عيد ميلادها الثلاثين.

ومع ذلك، فإن علاقتها مع بيني بلانكو جعلتها تعيد النظر في هذه الخطط، وتفتح فصلاً جديدًا مليئًا بالإمكانيات الجديدة.

في مقابلة مع مجلة “تايم”، تحدّثت سيلينا عن رحلتها لاكتشاف الذات والاستقلال. وقالت: “لقد كنت وحدي لمدة خمس سنوات واعتدت على ذلك حقا”. “الكثير من الناس يخافون من البقاء بمفردي، وربما عذّبت نفسي في رأسي لمدة عامَين تقريبًا بمفردي، ثم قبلت الأمر نوعًا ما. ثم توصّلت إلى خطتي، وهي انني كنت سأتبنى طفلاً في عمر ال ٣٥ عامًا إذا لم أقابل أحداً.”

لكن دخول بيني بلانكو إلى حياة سيلينا جلب لها منظورًا جديدًا، لكنها تظل ملتزمة بأهمية حبّ الذات.

بالإضافة إلى حياتها الشخصية، حققت سيلينا أيضًا خطوات كبيرة في عالم الأعمال من خلال علامتها التجارية للمكياج Rare Beauty.

ظهرت شركة Rare Beauty على غلاف مجلة TIME كواحدة من أكثر مئة شركة تأثيرًا، وهي تتميّز ليس فقط بمنتجاتها ولكن أيضًا بمهمّتها المتمثّلة في دعم احترام الذات والصحة العقلية.

إن تركيز العلامة التجارية على الجمال الشامل، حيث تقدّم مجموعة واسعة من الظلال لكل من النساء والرجال، قد أثر على وتر حساس لدى متابعيها.

كانت سيلينا صريحة بشأن معاركها مع مرض الذئبة والصحة العقلية، مستخدمة منصّتها لرفع مستوى الوعي وتقديم الدعم.

وأشارت: “عندما أكون قادرة على الحصول على شيء مثل Rare أو أغنية يمكن للناس الارتباط بها، أشعر بسعادة غامرة عندما يقول الناس: “مرحبًا، لقد ساعدني ذلك في الأوقات الصعبة”.

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بالإضافة إلى نجاحها كسيدة أعمال، تم الاعتراف بسيلينا أيضًا بمواهبها التمثيلية. تمثل جائزتها الأخيرة في مهرجان كان السينمائي عن أدائها في فيلم “إميليا بيريز” فصلاً جديدًا ومثيرًا في حياتها المهنية.

الجدير ذكره ان اعتراف سيلينا غوميز بأن تكون امًا عزباء جاء بالتزامن مع احتفال حبيبها السابق جاستن بيبر بأنه سيصبح أبًا للمرة الأولى بعد سنوات من زواجه من العارضة هايلي بالدوين.

–ترجمة موقع الخليج 365