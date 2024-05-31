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فستان زفاف ياسمين رئيس .. انقسام جمهور السوشيال ميديا حول إطلالتها البيضاء

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ياسر رشاد - القاهرة -  تصدر اسم الفنانة ياسمين رئيس، في الساعات الأخيرة، محركات موقع البحث العالمي "جوجل"، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما احتفلت، أمس الخميس، بزفافها على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

 

 احتفلت ياسمين رئيس بزفافها على أحمد عبدالعزيز، في أحد الأماكن الشهيرة بالقاهرة، وسط حضور عدد من نجوم الفن، وجاء أبرزهم: ميرهان حسين، دينا الشربيني، كريم فهمي، وآخرون.

ياسمين رئيس وزوجها
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ياسمين رئيس وميرهان حسين

 أطلت "ياسمين" بفستان زفاف مشغول من اللون الأبيض بالتل وزراير من نفس اللون بداية من الصدر حتى نهاية البطن، ومكياج هادئ من الألوان الترابية، وتسريحة تتناسب مع  قصر شعرها، ووضعت وردة بيضاء على الجانب الأيسر.

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ياسمين رئيس
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ياسمين رئيس

انقسام الجمهور حول فستان وإطلالة ياسمين رئيس في حفل زفافها:

 تسبب فستان ياسمين رئيس في انقسام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبدى عدد من الرواد إعجابهم بإطلالتها، والجانب الآخر رأى أنها غير مناسبة لزفاف، وفي الحقيقة أجمل بكثير، وجاءت من بين تعليقات الجمهور، الآتي: "الفستان رهيب، فستانها يجنن، كتير حلوة وذوق، شكلك جميلة هالممثلة ".

 

 أما عن التعليقات التي انتقدت إطلالتها، فعلق المتابعون:" هي أحلى من كده بكتير، المكياج والشعر مش لايقين عليها، لا فستان ولا ميكب ولا شعر، فستان ياسمين رئيس وحش أوي".

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ليلة توديع العزوبية:

 احتفلت ياسمين رئيس، مع أصدقائها الأسبوع الماضي، بتوديع العزوبية، وسيطرت أجواء الفرح والسعادة على وجهها وكل الحضور، ومن بينهم الفنانة دينا الشربيني.

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ياسمين رئيس
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ياسمين رئيس

 

من هو عريس ياسمين رئيس؟

 زوج ياسمين رئيس، هو رجل الأعمال الشاب أحمد عبدالعزيز، وطليق ابنة النجمة رغدة، وانفصلا منذ سنوات، وبعدها قابل “ياسمين”، ونشأت بينهما قصة حب كبيرة. 

 

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زوج ياسمين رئيس

 

ياسمين رئيس ترتدي الفستان الأبيض في الحقيقة والتمثيل:

 وفي سياق متصل، تنتظر "ياسمين" موعد انطلاق عرض أجدد أعمالها السينمائية بعنوان “الفستان الأبيض”، الذي تدور أحداثه حول صديقتين من فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

 

 يشارك ياسمين رئيس بطولة الفيلم عدد من الفنانين، أبرزهم: أحمد خالد صالح، أسماء جلال، سلوى عثمان، ميمي جمال.

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ياسمين رئيس

آخر أعمال ياسمين رئيس:

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال ياسمين رئيس، مسلسل “جودر”، الدي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وحصد إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد.

 

مسلسل جودر، يتنمي إلى الأعمال الفانتازيا الأسطورية التي تتفرد من نوعها، ويعد العمل بين أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا خلال هذا الموسم، وذلك خلال ما ظهر في البرومو الخاص به والذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك المستخدمة فيه.

 

 يشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن، وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

 

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ياسمين رئيس
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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