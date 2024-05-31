موعد انطلاق فيلم ولاد رزق 3 بالسينمات

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق عرض فيلم ولاد رزق 3 ، بطولة النجوم أحمد عز، عمرو يوسف، أسماء جلال، آسر ياسين، يوم 12 يونيو ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 ، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم ولاد رزق ، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.

آخر أعمال عمرو يوسف

يعرض للفنان عمرو يوسف بالسينمات، فيلم شقو يشاركه بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم:محمد ممدوح، دينا الشربيني، والذي يعرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك، ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.



فيلم شقو

الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

فيلم شقو

الجدير بالذكر أن هذا هو اللقاء الأول بين عمرو يوسف و الثلاثي محمد ممدوح و دينا الشربيني وأمينة خليل منذ أن جمعهم عمرو في جراند اوتيل منذ ٩ أعوام.

آخر أعمال كريم قاسم

كانت أحدث أعمال كريم قاسم مسلسل "زينهم" والذي يقوم فيه بدور دكتور جيمي وقد تصدر المسلسل المركز الأول في مشاهدات منصةWatch ومحرك البحث جوجل عند عرض حلقاته علي قناة ON.

آسر ياسين

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجي، انجي أبو السعود.

