شاهد قعيد المجد يتعرض لسخرية بسبب توثيقه لإخماد حريق صغير

تعرض مشهور التواصل الإجتماعي يزيد المطيري لموجة من الانتقادات والسخرية بسبب مقطع فيديو ظهر فيه وهو يخمد حريقاً صغيراً. ‎ونشر قعيد المجد مقطع الفيديو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه تمكن من إخماد حريق كاد يتسبب بكارثة لعائلة في المكان على حد قوله.

إلا إن المقطع أثار موجة من السخرية بين التعليقات، بسبب حرصه على تصوير إطفائه للحريق، خاصة أنه نشر الفيديو مرفقاً مع صوت “شيلة”، وهي نوع من الأغاني الشعبية الحماسية.

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