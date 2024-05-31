ردت ‏والدة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي سارة الودعاني على الذين ينتقدون ابنتها.

وقالت والدة سارة في مقطع فيديو “المصيبة أن فيه رجال كبار ابهات عيال يطلع يجيب سيرة مره، استح على وجهك ياقليل الحياء.. وين الرجولة ياناس!”.

وكانت ‏سارة الودعاني قد تحدثت في وقت سابق عن صعوبة تربية الأطفال، وقالت “مالي قلب أطبق كل قواعد التربية، قاعدتي الآن انحاش عشان ما اعصب”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. والدة سارة الودعاني لـ منتقدي ابنتها: استح على وجهك وين الرجولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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