نجوى فؤاد: سألت الشعراوي الرقص حلال ولا حرام.. وهذا سبب اعتزالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة نجوى فؤاد إنها سألت يوما الشيخ محمد متولي الشعراوي: هل الرقص حلال أم حرام؟، وذلك عندما التقته في طائرة.

وتابعت في حوارها مع برنامج شاي بالياسمين المعروض على قناة النهار: "الكلام ده كان من 15 سنة أو 20، قلتله هو الرقص حلال ولا حرام، قالي لو حلال أو حرام مكانش ربنا فتحلك السكة دي مكانش نجحك فيها، هو اللي قسملك كده والحساب بقى عنده".

وأضافت "مقاليش حلال أو حرام، قالي ربنا فتحلك الطريق ده عشان تاكلي عيش منه.. لأ محرمش ولا حلل".

وأكدت نجوى أنها لم تفعل في حياتها شيئا تحتاج أن تعلن توبتها عنه الآن، لافتة أن لقاءها بالشعراوي كان بعد عودتها من أداء مناسك العمرة واعتزالها الرقص الشرقي.

وعن اعتزالها الرقص الشرقي، قالت "كنت أقف على المسرح لتقديم عرض (قمر 14) تقريبا عام 2000، وسمعت شخص يقول إيه الأساتوك، وسألت ماذا يقصد وعرفت أنها أغنية شعبية، ووجدت نفسي أقول هل سأقارن أغنية شعبية بموسيقى موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب التي سبق وقدمت عليها استعراضات، وجلست على الأرض وقلت هذه النهاية ولن أعود للرقص مرة أخرى، وجمعت كل ما يخصني وذهبت إلى بيتي".

جدير بالذكر أن الشيخ محمد متولي الشعراوي عالم دين شهير، تولى وزارة الأوقاف، وتوفي في شهر يونيو عام 1998.

نجوى فؤاد من أشهر نجمات الاستعراض في مصر والعالم العربي، شاركت أيضا كممثلة في عدد كبير من الأفلام، وقامت بإنتاج عدد منها.

من أشهر أفلامها: العايقة والدريسة، حد السيف، حافية على جسر الذهب، وداعا يا حب، فرقة المرح، إسماعيل ياسين في الطيران، الليلة الموعودة، بنات إبليس، ألف بوسة وبوسة.