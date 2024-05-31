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رسميًا.. طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال الفنانة نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور بعد زواج دام عامين ونصف.

وأكد خبر الطلاق موقع "ET بالعربي" الذي نشر صورة لهما عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" وكتب عليه: رسميًا طلاق نيللي كريم وهشام عاشور بعد سنتين ونصف من زواجهما.

وكانت آخر مشاركات الفنانة نيللي كريم بمسلسل "فراولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن نيللي كريم تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست"، وفيلم "هابي بيرث داي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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