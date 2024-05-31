"بذراع مكسور".. وفاء عامر تشارك في تشييع جنازة والدة محمود الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرصت الفنانة وفاء عامر على المشاركة في تشييع جنازة والدة المطرب محمود الليثي من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر استعدادًا للصلاة عليها عقب صلاة العصر.

وظهرت "وفاء عامر" بالجنازة بذارع مكسور ولكنها حرصت على التواجد وتقديم واجب العزاء.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلام وهم المطرب حجازي متقال، الإعلامي ممدوح موسى، العازف عبد السلام، المطرب عبد الباسط حمودة، مطرب المهرجانات عمر كمال، إلى جانب عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من محمود الليثي.

وأعلن الفنان محمود الليثي عن وفاة والدته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "البقاء لله وحده لا شريك له.. أمي ماتت"، "لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. أمي ماتت"، "البقاء والدوام لله.. أمي في ذمة الله".

يذكر أن، والدة محمود الليثي تعرضت لأزمة صحية الأيام الماضية، استدعت نقلها لإحدى المستشفيات.

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