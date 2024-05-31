"يتوهم الإنسان أن الزواج سيجعله سعيدًا".. أول منشور من نيللي كريم بعد طلاقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن موقع "ET بالعربي" انفصال الفنانة نيللي كريم من زوجها هشام عاشور بعد زواج دام عامين ونصف، وذلك عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، ونشر صورة لهما وعلق: "رسميًا، طلاق نيللي كريم وهشام عاشور".

ونشرت الفنانة نيللي كريم خلال الساعات القليلة الماضية عدد من المنشورات والرسائل والأقوال الفلسفية الغامضة عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" تضمنت:"وهم السعادة: "يتوهم الإنسان أن الوظيفة ستجعله سعيدًا، ثم يتوهم أن الزواج سيجعله سعيدًا، ثم يتوهم أن الأطفال سيجعلونه سعيدًا، وسيظل يتوهم ويتوهم حتى يموت".

وشاركت الفنانة نيللي كريم مؤخرًا بمسلسل "فراولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن نيللي كريم تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست"، وفيلم "هابي بيرث داي".

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