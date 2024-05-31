شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تكشف مشاركتها في تجربة مسرحية جديدة على مسرح الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بشرى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أنها تشارك في عرض مسرحي جديد من إخراج محسن رزق، سيقدم خلال الفترة المقبلة، على مسرح الدولة، وهو عرض غنائي استعراضي، وأكدت بشرى سعادتها لتقديم مثل تلك الأعمال التي تتيح للفنان استعراض كل مواهبه من تمثيل وغناء ورقص خاصة علي المسرح.

وتشارك الفنانة بشرى بمهرجان روتردام للفيلم العربي كعضو لجنة تحكيم في دورته الرابعة والعشرين، في الفترة من 30 مايو إلى 2 يونيو، وتتميز هذه الدورة بتركيزها على عرض التنوع والغنى الذي تقدمه السينما العربية من خلال منصة تعبر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب سواء من الوطن العربي أو المهجر.

يذكر أن آخر أعمال المخرج محسن رزق مسرحية سيدتي أنا من بطولة داليا البحيري ونضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق وقدمت علي المسرح القومي.