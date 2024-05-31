شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال نيللي كريم عن هشام عاشور بعد عامين ونصف من الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مقربة من النجمة نيللي كريم، انفصالها عن لاعب الإسكواش هشام عاشور، بعد عامين ونصف من الزواج، ولم يعلق المصدر على أسباب الانفصال واكتفى بتأكيد الخبر.

وخاضت نيللى كريم السباق الدرامى الرمضان الماضى بمسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى