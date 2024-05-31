رولان مهنا يحيي مهرجان لونها ويستعد لحفلات الصيف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي الفنان اللبناني الشاب رولان مهنا حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان لونها في شارع مار الياس التجاري، وذلك ليل الأحد 9 حزيران.

وسيقدّم رولان مهنا لجمهور المهرجان الذي يتولى تنظيمه محمد ناجي أغنياته الخاصة ومنها شو عدا ما بدا، حظي فيك، بين القلبين، هسأل سؤال، ما حلّو”، بالإضافة إلى أغنية “الليلة عيدي” المخصصة لأعياد الميلاد والتي طرحها مؤخراً بمناسبة عيد ميلاده.

وفي نفس السياق، يستعد رولان مهنا خلال موسم الصيف لإحياء سلسلة من الحفلات الفنية في عدد من المناطق اللبنانية ومن بينها بيت مري، ريفون، ميروبا والمروج، على أن يعلن عن مواعيد هذه الحفلات تباعاً.