عاجل.. طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت زيجة الفنانة المصرية نيللي كريم رسمياً بالطلاق من مواطنها لاعب الإسكواش هشام عاشور اليوم (الجمعة)، بعد زواج دام لأكثر من عامين ونصف العام، وفق ما أعلن موقع “إي تي بالعربي”.

وتعرض الثنائي لشائعة انفصال في شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2023 المنصرم، لكن عاشور ردّ عليها بالنفي حينئذ مؤكداً أنه سمع مثله مثل الجمهور بهذا الخبر ولم يتأثر به أبداً.

وأضاف: “مش بشوف القصة ديه ولكن بسمع عنها، ويمكن بتطلع الأخبار دي عشان مش بنزل صور كتير على إنستغرام”.

يُذكر أن عاشور وكريم دخلا القفص الذهبي في أب (أغسطس) من عام 2021 بحفل زفاف في الساحل الشمالي اقتصر حضوره على الأصدقاء المقربين.