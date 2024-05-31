فنانة قديرة: منى زكي غير مناسبة لدور أم كلثوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رأت الفنانة المصرية القديرة فردوس عبد الحميد أن مواطنتها وزميلتها منى زكي غير ملائمة لتجسيد صوت الفنانة الراحلة أم كلثوم في فيلمها السينمائي الجديد بعنوان “الست”، من كتابة أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وقالت عبد الحميد في اتصال هاتفي مع برنامج “تفاصيل” الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايع عبر شاشة “صدى البلد”: “أنا شايفة إنها تجرّب، أنا صريحة، هي كممثلة لا تتمتع بتركيبة أم كلثوم، جسمها ضعيف وصوتها رقيق، بينما “كوكب الشرق كان حضورها طاغياً”.

وشدّدت في حديثها على أنها لا تقلّل من قيمة زكي التمثيلية بدليل أدائها الرائع والمميز في مسلسل “تحت الوصاية”.

يُذكر أن فردوس عبد الحميد سبق أن قدّمت شخصية أم كلثوم في فيلم “كوكب الشرق” عام 1999، من تأليف إبراهيم الموجي وإخراج محمد فاضل.

وسلّط العمل السينمائي الضوء على علاقات “الست” العاطفية غير المكتملة، مثل علاقتها بخال الملك شريف صبري والتي أُجهضت بقرار من الملك، والشاعر أحمد رامي الذي كان حباً من طرف واحد، ثم علاقتها بثورة 1952 ودعمها لها، ودورها بعد هزيمة 1967.