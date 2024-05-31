ألبوم Belly يدعم فرق الإغاثة الفلسطينية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق نجم الراب المعروف والكاتب والمنتج الموسيقي Belly ألبومه المُنتظر بعنوان “96 Miles From Bethlehem” من إنتاج شركة “يونيفرسال أرابيك ميوزيك” وإنتاج فني لـBelly وDaheala وDannyboystyles .

ويُعتبر هذا الإصدار الفني شخصياً جداً، وله خصوصية عميقة لـBelly، بحيث طرحه بمثابة تحيّة من القلب لجذوره الفلسطينية ونشيد لفلسطين يُعبّر من خلاله عن الصراعات المستمرة التي تُواجه وطنه. وسيعود ريع كل عائدات أرباح الألبوم لجمعيات داعمة لفرق إغاثة فلسطينية متنوعة.

ويأتي إطلاق ألبوم “96 Miles From Bethlehem” بعد نشر Belly عبر صفحته الخاصة على موقع “إنستغرام” لمقطع تشويقي لأغنيته المصورة الجديدة “Patience vs.Patients ” التي يتضمّنها الألبوم.

ألبوم “96 Miles From Bethlehem” يضمّ 9 أغنيات وهي “Metal Birds” و”Blue Bags” و”Patience vs.Patients” و”Jenin’s Song” و ” Crucifix” و”Baroudeh ” بمشاركة نجم الراب الفلسطيني- الجزائري Saint Levant و”Carry Me” و”Maktub” بمشاركة النجمة إليانا Elyanna ومغنّي الراب الفلسطيني Mc Abdul و”The Gift, The Curse&The Fate” التي تصف بطريقة شعرية معاناة الفلسطينيين، مؤكّدة على صمودهم ونضالهم والتي تبثّ جرعة من الأمل في النفوس.

وتعاون Belly مع المنتج الموسيقي الكندي DaHeala وموسيقيين وعازفين تقليديين ما جعل الألبوم أشبه بسرد عميق لقصة مؤثّرة.

ويُعبّر Belly من خلال أغنيات هذا الألبوم عن نعمة ونقمة أن يكون قدر الإنسان فلسطينياً، كما يعكس عنوان الألبوم مكان ولادة Belly “جنين” التي تبعد 96 ميلاً عن بيت لحم، أضف إلى أنه يترجم من خلال الألبوم سنوات من الخبرات الشخصية والموسيقية، ويروي قصّة شعبه بكثير من الصدق والشفافية من خلال أداء مشحون بالعاطفة والتأثّر، بخاصة أنه معروف من خلال الموسيقى التي يقدّمها بذكائه في اختيار كلمات أغنياته الشعرية القوية والملهمة.

أمّا أغنية “Patience vs.Patient” فهي تعبير عن أهمية الصمود والمثابرة في الحياة، من خلال صور مؤثرة تعكس العمق العاطفي للأغنية، ويتميّز الكليب بمشهدية تجسّد عالماً يتجرّد فيه الإنسان من إنسانيته وتسوده الفوضى والخراب والقتل والمرض، حيث يتنقّل Belly بين مشاهد قاسية لعواقب الحرب من مدينة مدمّرة لسجون مُغلقة بأسلاك ومناظر لطبيعة قاحلة وأشجار ميتة، كلّ إطار منها يُصوّر بوضوح الآثار المُدمّرة للحرب وللنزاع والظلم، ومسلّطاً الضوء على المعاناة وحالة الإحباط التي يُعاني منها الشعب والمتضرّرون، من خلال صور ترتبط ببعضها البعض بخط عاطفيّ مؤثّر من حيث الكلمات:” ثمّ نتساءل لماذا نفقد الصبر… نحن نفقد الصبر، نحن نفقد المرضى…”.

وقد نجح Belly من خلال “96 Miles From Bethlehem” ، الذي يعتبره ألبوماً إستغرق عمراً كاملاً، في سرد حكاية وطنه الأم بطريقة صادقة وحقيقية تُجسّد الواقع الحالي بالصوت والصورة، وتدعو المستمعين للتفاعل معه.

تجدر الإشارة أن Belly مغنّي الراب المرشح لجائزة “الغرامي”، والذي عُرف من خلال تعاونه مع نجوم عالميين منهم The Weeknd وBeyonce و Nas و”Jay-Z” و”Nipsey Hussle” ، يواصل تحدّياته الفنية الإبداعية من خلال ألبوم “96 Miles From Bethlehem” الذي يؤكّد على التزامه برفع ونشر الوعي حول القضايا الاجتماعية والسياسية الأساسية من خلال الموسيقى.