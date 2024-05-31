شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يقترب من بطولة فيلمي Transformers وG.I والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى النجم العالمي كريس هيمسوورث محادثات للانضمام إلى سلسلة أفلام شهيرة في اجزائها المقبلة، وهما فيلم Transformers في الجزء المقبل، بالإضافة إلى فيلم G.I الشهير، وهو ما سيشكل تحدي جديد للنجم الذي خاض مؤخراً الشخصية الشرير في فيلم Furiosa: A Mad Max Saga للمخرج جورج ميلر.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي كريس هيمسوورث يقترب من بطولة فيمي Transformers وG.I، ويبحث حاليًا المفاوضات حول المبلغ الذي سيتقاضاه ومحاولة التنسيق لمواعيد التصوير في كل من تلك الأفلام، حيث أن الفيلمين من انتاج شركة Paramount.

وسبق وخضع نجوم فيلم "Furiosa: A Mad Max Saga"، الممثلون توم بيرك، وكريس هيمسوورث، والمخرج جورج ميلر، وآنيا تايلور جوي، والمنتج دوغ ميتشل لجلسة تصوير ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، وذلك ترويجا للفيلم.

وشارك هيمسوورث مؤخراً في الجزء الثاني من فيلم Extraction المقرر طرحه الفترة المقبلة عبر المنصة الامريكية نتفليكس، وابتكر القائمون على المنصة الأمريكية، لوحات إعلانية جديدة ضخمة للترويج لفيلم الأكشن الجديد Extraction 2 بطولة النجم العالمي كريس هيمسوورث، لتتناسب مع الجرعة الضخمة والمكثفة من المعارك والحركة داخل الجزء الثاني من الفيلم الذى يقود فيه تايلر ريك مهمة إنقاذ جديدة.