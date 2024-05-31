شكرا لقرائتكم خبر عن أنا بحبه أوى.. دانا حلبي تكشف حقيقة زواجها من الفنان محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الممثلة اللبنانية دانا حلبي على واقعة ارتباطها بالفنان محمد رجب، أثناء تواجدها في برنامج قعدة ستات، وقالت: "النجم محمد رجب أنا بحبه أوي واشتغلت معاه، أي نجم عليه الضوء هيطلع عليه شائعات كتير، ومش هعلق على موضوع زواجي منه، وبغض النظر إنها شائعة أو لا أنا مش هأكدها أو أنفيها، الموضوع ده مش عاوزة أتكلم فيه خالص"، لتنهي كلامها قائلة: "لو طلعنا تريند فأنا مزة حلوة وماشية مع نجم".



دانا حلبي

وسبق وشاركت دانا حلبي، مع الفنان محمد رحب، في مسلسل "الونش"، وجسد شخصية زوجته في حبكة المسلسل الذي جمع عدد كبير من الفنانين.

مسلسل "الونش" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومقررعرضه على إحدى قنوات المتحدة في موسم الشتاء.