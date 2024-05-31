شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل يظهر فى فيديو كليب من تأليفه وإخراجه وأدائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان محيي إسماعيل، بشكل مختلف، في فيديو كليب جديد نشره عبر حسابه الشخصي بفيس بوك، وهو يغني أغنية بعنوان "القرن الـ 21"، وكتب: "أغنية القرن الـ21 تأليف وأداء وإخراج محيي إسماعيل"، وسرعان ما حرص عدد كبير من متابعيه على مشاركة الكليب عبر حساباتهم وصفحاتهم.

الفنان محيي إسماعيل نشأ في أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية، لديه من الأشقاء خمس صبيان وثلاثة بنات، درس في قسم الفلسفة بكلية الآداب، كما التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، منها: (الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية)، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر.



محيى إسماعيل

تم تكريمه في العديد من المحافل الدولية وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي عن دوره بفيلم (الإخوة الأعداء)، من أفلامه: (الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الأخوة الأعداء، وراء الشمس، الأقمر، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي)، يهوى القراءة والتأليف وصدر له رواية (المخبول) التي حققت انتشارا واسعا وتم ترجمتها لأكثر من لغة ولاقت اهتماما من شخصيات بارزة مثل العالم أحمد زويل الذي أثنى عليها وقال: "إنها رواية تستحق الاهتمام" ، وصدر له مؤخرا رواية " جراح النفوس " التي أقام لها حفل توقيع بحضور اثنين من كبار النقاد هما : الدكتورة عزة هيكل ، والناقد مدحت الجيار.