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20 صورة رومانسية جمعت نيللي كريم وهشام عاشور قبل الطلاق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
انفصلت الفنانة نيللي كريم من زوجها لاعب الاسكواش هشام عاشور بعد زواج دام عامين ونصف.
وعلى الرغم من الانفصال إلى أن "نيللي" لم تقم بحذف أيا من صورها مع طليقها "هشام عاشور" من حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجمع "نيللي" و"هشام" العديد من الصور الرومانسية طوال فترة الزواج واللذان قاما بنشرها عبر حساباتهم الرسمية على "السوشيال ميديا" والتي ظهرا خلالها سواء في مناسبات اجتماعية أو رحلات سفر بعدد من الدول الأوروبية.

وشاركت الفنانة نيللي كريم مؤخرًا بمسلسل "فراولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.
يذكر أن نيللي كريم تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست"، وفيلم "هابي بيرث داي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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