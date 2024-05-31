"تزوجت 3 مرات" و"هاجمها باسم سمرة بسبب طليقها".. 10 معلومات عن نيللي كريم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة نيللي كريم طلاقها من زوجها هشام عاشور بعد زواج دام عامين ونصف.

وتزوجت نيللي كريم لاعب الاسكواش هشام عاشور في أغسطس عام 2021 في حفل عائلي اقتصر على وجود عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وطاردتهما العديد من شائعات الانفصال خلال هذه الفترة، كان منها شائعة انفصالهما بشهر سبتمبر عام 2022، وسط اختفاء "هشام عاشور" عن السوشيال ميديا وتفسيرات البعض من جمهور "نيللي" حول انفصالهما في هدوء.

وخرجت "نيللي" عن صمتها وقتها، ونفت الشائعة، وقامت بنشر صورة تجمعها بطليقها هشام عاشور عبر استوري حسابها على انستجرام.

وإليكم 10 معلومات عن نيللي كريم:

1- تزوجت نيللي كريم 3 مرات ولديها 4 أبناء.

2- زيجتها الأولى كانت من بهاء صبري والد ابنيها "كريم ويوسف" لكنها انفصلت عنه، وتزوجت للمرة الثانية عام 2004 من خبير التغذية "هاني أبو النجا" وأنجبت منه ابنتان هما "سيلينا وكنده" وانفصلت عنه عام 2015، وكانت زيجتها الأخيرة من لاعب الاسكواش هشام عاشور في أغسطس 2021.

3- ولدت نيللي في مدينة الإسكندرية عام 1974.

4- والدها مصري الجنسية ووالدتها تنحدر من أصول روسية.

5-عملت راقصة بالية لعدة سنوات.

6- شاركت فيما يقرب من 76 عملًا فنيا بين السينما والتلفزيون.

7- هاجمها الفنان باسم سمرة بسبب وساطتها لطليقها هشام عاشور للعمل في مجال الفن.

8- كانت آخر مشاركتها بمسلسل "فراولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

9- شاركها طليقها هشام عاشور بطولة مسلسل "عملة نادرة" عام 2023، ومرة أخرى بمسلسل "روز وليلى" عام 2024.

10- تشارك ببطولة فيلم "الست" بطولة الفنانة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق "أم كلثوم".