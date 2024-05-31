"لازم تبقي خبيثة محدش بيعمر".. أول تعليق من ياسمين عز على طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت الإعلامية ياسمين عز على انفصال الفنانة نيللي كريم عن زوجها لاعب الاسكواش هشام عاشور بعد زواج دام قرابة العامين ونصف.

وتحدثت "ياسمين" خلال إحدى فقرات برنامجها "كلام الناس" الذي يعرض على قناة "Mbc مصر" عن خبر الانفصال وعلقت: "عاوزة أقول إن حياة الفنان أو الشخصية العامة أوعى تفكر أن حياتك خاصة حياتك كمان عامة، والناس هتفضل تفتش وتحب تسمع أخبارك أتجوزت أتطلقت، ومالناش دعوة بقى بأسباب الطلاق مالناش علاقة مش موضوعنا وربنا يقدم لهم اللي فيه الخير، ومحدش بقى بيعمر ودي من المؤشرات الخطيرة في المجتمع".

واستكملت: "كل واحدة تحافظ على جوزها لأن مؤخرًا محدش بيعمر متفهمش عين، حسد مش عارفة، ودايمًا الشخصيات العامة والمشاهير اللي بيوروا حياتهم للناس مابيعمروش فلازم تبقى خبيث في حياتك الشخصية، عشان تعمري مع جوزك سواء شخصية عامة أو مش عامة داري على جوزك وداري على بيتك ومتنشريش ومتعلنيش ماتبينيش انك سعيدة، اتخابثي يا مدام" عشان العواقب مش سليمة".

ونشرت الفنانة نيللي كريم خلال الساعات القليلة الماضية عدد من الرسائل والأقوال الفلسفية الغامضة عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" تضمنت الاتي: "كن السبب لأني يصدق الناس في القلوب الصافية، إحساس جيد، وأرواح طيبة"، "عندما تختار السلام يأتي بالكثير من الوداع"، "يكبر الإنسان ثلاثة أضعاف عمره عندما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له"، وسط توقع العديد من متابعيها بانفصالها في هدوء.

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