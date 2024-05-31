تركي آل الشيخ يهنئ صناع "أولاد رزق 3" بمناسبة طرح البوستر الرسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" البوستر الرسمي تمهيدًا لعرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل.

وتصدر البوستر عدد من نجوم الفيلم على رأسهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان كريم قاسم، الفنان آسر ياسين، والفنان علي صبحي.

وحرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على تهنئة صناعه احتفالا بقرب عرضه، ونشر إعلان الفيلم عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "بالتوفيق إن شاء الله، برعاية موسم الرياض".

وكشف "تركي" خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعرض على قناة "Mbc مصر" عن مشاركة هيئة الترفيه في العملية الإنتاجية للجزء الثالث من سلسلة "ولاد رزق"، وعن دعم موسم الرياض بـ 3 مليون دولار من أجل رفع الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير، كما أكد أن الفيلم سيحمل العديد من المفاجآت منها مشاركة الملاكم العالمي تايسون فيوري.

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق وأصبح كلا منهما له حياته الخاصة، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.



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