بالصور- عودة المطرب مسلم وخطيبته يارا بعد انفصالهما مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "يارا" عن عودتها مرة أخرى لخطيبها المطرب "مسلم" وذلك بعد انفصالهما مرتين خلال الفترة الماضية.

ونشرت "يارا" صورة تجمعها بخطيبها "مسلم" في حفل عشاء رومانسي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "بحبك يا حبيبي"، وقام "مسلم" بالرد على الصور وقام بوضع إيموجي لخاتم الخطوبة.

وأعلنت طليقة "مسلم"، "ميكا البغدادي" فسخ خطوبته من "يارا" في شهر مارس الماضي عبر حسابها الرسمي على نفس التطبيق، وقامت "ميكا" بالرد على تساؤلات متابعيها وكان من ضمن الأسئلة طلب "مسلم" العودة لها مرة أخرى بعد فسخ خطوبته من "يارا" وكان السؤال: "لما عرفتي مسلم ساب خطيبته عملتي ايه بجد"، وردت طليقة "مسلم" قائلة: "طلب الرجوع ورفضت كالعادة".

وفاجأ "مسلم" جمهوره إعلان انفصاله من "يارا تامر" بعد أسابيع من الخطوبة وكتب عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "خلصت يا جماعة" وحذف جميع الصور التي جمعتهما سويًا.

كما كان لخطيبته "يارا" رد على السبب وراء فسخ الخطوبة وذلك خلال استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وقالت: "متفقناش مع بعض مش أكتر ومكناش نعرف بعض قبل الخطوبة بوقت كافي إننا نفهم بعض، ففركشنا من غير أي مشاكل وهو شخص كويس جدًا ولحد دلوقتي مفيش بينا غير كل احترام".

وحل "مسلم" مؤخرًا ضيفًا على برنامج "أسرار" تقديم أميرة بدر وعرض على قناة "النهار"، وتحدث عن حقيقة عودته لخطيبته وعلق: " مكنش فيه تفاهم ومش نفس الدماغ، مكناش واخدين بعض عن حب، كانت صحبتي في الأول، وكانت إنسانة محترمة ومازالت، وإحنا علشان ما تفاهمناش فقررنا كل واحد يعيش حياته وننفصل ويفضل بينا كل احترام".

اقرأ أيضا:

بالصور| بحضور بشرى وهشام ماجد.. افتتاح مهرجان روتردام للفيلم العربي

حقيقة انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن