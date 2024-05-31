محمد إمام يكشف عن الإعلان الرسمي لفيلم "اللعب مع العيال" قبل عرضه في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد إمام عن الإعلان الرسمي لفيلم "اللعب مع العيال" ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر "إمام" الإعلان عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وظهر خلاله وهو يجسد شخصية "مدرس" يتم نقله إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية وسط العديد من المطاردات والمناوشات والمفارقات الكوميدية.

وعلق "إمام" على الإعلان: "توكلنا على الله، اللعب مع العيال فيلم للمخرج الكبير شريف عرفة، عيد الأضحى إن شاء الله، بجميع السينمات في مصر والوطن العربي".

ويشارك ببطولة فيلم "اللعب مع العيال" كلا من الفنان باسم سمرة، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة أسماء جلال، الفنان مصطفى غريب، الفنان دينا محسن، تأليف وإخراج شريف عرفة.

ويعد فيلم "اللعب مع العيال" هو التعاون الأول بين المخرج الكبير شريف عرفة والفنان محمد عادل إمام، وتعاون شريف عرفة من قبل مع والده الزعيم عادل إمام وقدما سويًا العديد من الأعمال السينمائية الناجحة وشاركهما النجاح السيناريست الراحل وحيد حامد.

وعرض للفنان محمد إمام مؤخرًا مسلسل "كوبرا" بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن محمد إمام يشارك ببطولة فيلم "عودة شمس الزناتي" الذي قام ببطولته والده عادل إمام من قبل عام 1991، ويشارك "إمام" البطولة عمرو عبد الجليل، أحمد داش، طه دسوقي، أسماء جلال، مصطفى غريب، تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.

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