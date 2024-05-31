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تأثر محمود الليثي لحظة وداع والدته لمثواها الأخير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
تصوير- هاني رجب:

ظهر المطرب محمود الليثي متأثرًا في وداع والدته خلال تشييع جثمانها لمثواها الأخير بمسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلام على حضور الجنازة وتقديم واجب العزاء، وهم المطرب عبد الباسط حمود، مطرب المهرجانات عمر كمال، الفنانة وفاء عامر، المطرب حجازي متقال، الإعلامي ممدوح موسى، العازف عبد السلام.

وأعلن الفنان محمود الليثي عن وفاة والدته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "البقاء لله وحده لا شريك له.. أمي ماتت"، "لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. أمي ماتت"، "البقاء والدوام لله.. أمي في ذمة الله".

يذكر أن، والدة محمود الليثي تعرضت لأزمة صحية الأيام الماضية، استدعت نقلها لإحدى المستشفيات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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