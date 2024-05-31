شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة وأحمد زاهر وباسم سمرة وهدى الإتربي أول حضور حفل كأس إنرجي للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل عدد من الفنانين في حفل كأس إنرجى للدراما، في موسمه الثامن على التوالي، منهم، هدى الإتربي، هبة عيد الغني، صفاء جلال، هاني شنودة، ليلى عز العرب، محمد جمعة، هاني الدقاق، جيسيكا حسام، باسم سمرة، أحمد زاهر وابنته ليلى.

وأعلن راديو إنرجي 92.1، نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية التي أذيعت في موسم رمضان، وتنافست من خلال برنامج «كأس إنرجي للدراما»، في موسمه الثامن والذي قدمه محمد طارق أضا.

وكشف الراديو أن تصويت الجمهور وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن .



جانب من الحضور في حفل راديو أنرجي



السجادة الحمراء للحفل



باسم سمرة



حفل راديو أنرجي



جانب من الحضور