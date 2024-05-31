طرح البوستر الرسمي لفيلم “ولاد رزق”.. وهذا موعد عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: كشف صناع فيلم “ولاد رزق” عن الأفيش الرسمي للفيلم، وظهر فيه أبطاله أحمد عز، عمرو ويوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وعلي صبحي.

وأعلن الحساب الرسمي لـ”ولاد رزق” على “إنستغرام” عن موعد طرح الفيلم بدور العرض وذلك يوم 12 يونيو المُقبل.

تدور أحداث فيلم “ولاد رزق 3 – القاضية” بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليُلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويأتي الفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، ومن تأليف صلاح جهيني وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film Square وG creations، وتوزيع خارجي من Orient Films وSela Studios، بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.

يُذكر أن السيناريست صلاح الجهيني في أكتوبر الماضي كان قد كشف عن أول صورة من كواليس اليوم الأول لتصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام “ولاد رزق” في مدينة الرياض، وضمت كل أبطال العمل أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، وكريم قاسم مع المخرج طارق العريان، وغاب من أبطال الفيلم الفنان أحمد الفيشاوي المتواجد حالياً في القاهرة لتصوير مشاهد فيلم “السيستم” مع النجمة نسرين طافش.

وكشف السينارست صلاح الجهيني مؤلف “ولاد رزق” حينها عن الاسم المميز للجزء الثالث وهو “الضربة القاضية”، ونشر أول صورة تجمع أبطال العمل منهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، وكريم قاسم والمخرج طارق العريان، وعلق عليها قائلًا: “أول أيام تصوير فيلم ولاد رزق ٣ القاضية بمدينة الرياض”.