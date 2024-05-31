شاهد.. البرومو الرسمي لفيلم محمد إمام “اللعب مع العيال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم “اللعب مع العيال” خلال الساعات الماضية الإعلان الدعائي الأول للفيلم، وهو من بطولة الفنان محمد إمام وإخراج شريف عرفة. ومن المنتظر أن يتم عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى القادم في مصر والدول العربية.

وظهر خلال البرومو الفنان محمد إمام وهو يُجسد شخصية مُعلم في إحدى المناطق البعيدة ويخوض العديد من المغامرات الكوميدية مع أهل البلدة، كما ظهر في الإعلان أبطال الفيلم وهم الفنان باسم سمرة، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة أسماء جلال وغيرهم.

وكان الفنان محمد إمام قد روج لفيلم “اللعب مع العيال” من خلال حسابه على “إنستغرام”، حيث نشر الأسبوع الماضي الصور الدعائية الخاصة بالفيلم والتي ظهر فيها أبطال الفيلم بشكلٍ منفرد وعلق قائلاً: “توكلنا على الله .. اللعب مع العيال .. عيد الأضحى إن شاء الله في جميع الوطن العربي”.

يُذكر أن فيلم “اللعب مع العيال” تدور أحداثه حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأساً على عقب من خلال عمله كمُعلم بإحدى القرى لعدد من الأطفال في إطار كوميدي، والفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويأتي الفيلم من بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وعدد كبير من الفنانين ويأتي الفيلم من من تأليف وإخراج شريف عرفة ويُعد الفيلم هو التعاون السينمائي الأول بين الفنان محمد إمام والمخرج شريف عرفة.