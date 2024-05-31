جو جوناس تعيس وحزين بعد طلاقه من صوفيا تيرنر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان العالمي جو جوناس لم يتخطَ طلاقه من زوجته صوفي تيرنر حتى اليوم، إذ أن أغنيته الجديدة تؤكد أن النجم يعيش حالة من الحزن والتعاسة أثرت كثيراً على حياته، فنقل هذه المشاعر إلى جمهوره في عمل فني.

ونشر جو جوناس، البالغ من العمر 34 عاماً، عبر حسابه على TikTok فيديو له وهو يقود دراجة هوائية ويغني كلمات أغنيته الجديدة التي يقول فيها: “هيا يا جو، لديك الكثير لتكون ممتناً له، توقف عن الحزن، لأنك تجعل الوضع غير مريح أتفهم الآن، أنك تشعر بالبؤس”.

وتابع: “أحياناً، أتمنى لو كان لدي قوى لأكون غير مرئي، حتى الأشرار يشعرون بالحزن وهذا هو أصعب حقيقة، اتصلت بأمك وأبيك، إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون”.

وكان جو وصوفي تيرنر قد أعلنا بشكل رسمي عن انفصالهما في بيان مشترك نشراه على صفحتيهما في مواقع التواصل الاجتماعي في سبتمبر من عام 2023.

وورد في البيان ما يلي: «بعد أربع سنوات رائعة من الزواج، قررنا بشكل متبادل إنهاء زواجنا ودياً. هناك العديد من الروايات التخمينية حول السبب، ولكن هذا قرار مشترك، ونأمل بصدق أن يتمكن الجميع من احترام رغباتنا في الخصوصية لنا ولأطفالنا».

تعرفت نجمة مسلسل Game of Thrones وعضو فرقة Jonas Brothers لأول مرة عبر رسائل على إنستغرام في عام 2016.

وأوضحت تيرنر في مقابلة غلاف لمجلة Harper’s Bazaar UK: «كان لدينا الكثير من الأصدقاء المشتركين، وكانوا يحاولون تقديمنا لفترة طويلة»، مضيفة: «كنا نتابع بعضنا بعضاً على إنستغرام، وكان يرسل لي رسائل مباشرة».

وبعد فترة وجيزة من التواصل على إنستغرام، دعا جوناس، تيرنر للخروج معاً في أثناء جولته عبر المملكة المتحدة. اعتقد أصدقاء تيرنر أن الأمر سيكون رائعاً وأقنعوها بالموافقة. وبالفعل تم اللقاء.

في عام 2017، طرح جوناس على تيرنر الزواج. ومن خلال إنستغرام، شاركا صورة ليد تيرنر مع خاتم خطوبتها، وعلق جوناس على الصورة قائلاً: «لقد قالت نعم»، بينما كتبت تيرنر: «قلت نعم».

تلقى الزوجان سيلاً من الدعم من أصدقائهما وعائلتهما، بما في ذلك شقيق جو؛ نيك جوناس، الذي كتب: «آه! تهانينا لكما على خطوبتكما. أحبكما كثيراً». ثم تزوج الثنائي في حفل مفاجئ في لاس فيغاس، ثم في حفل فخم في الريف الفرنسي.

في عام 2020، رحب الزوجان بطفلتهما الأولى؛ ابنتهما ويلا، ثم رحبا بطفلتهما الثانية في يوليو 2022.