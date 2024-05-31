دريد لحام يغيب عن تكريمه في مهرجان روتردام وماذا عن أحمد حلمي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد حفل افتتاح الدورة الـ 24 من مهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا الذي أقيم مساء أمس الخميس 30 مايو، غياب الفنان السوري دريد لحام عن الحضور وتسلم تكريمه بنفسه من قبل إدارة المهرجان، وتسلم درع التكريم نيابة عنه مواطنه المخرج السوري باسل الخطيب.

وحرص دريد لحام على توجيه الشكر إلى إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربى خلال مقطع فيديو عرضه القائمون على المهرجان قبل تسلم المخرج باسل الخطيب درع تكريم دريد لحام الذى قال في مقطع الفيديو أنه يشكر المهرجان على تكريمه ونشر الثقافة العربية في هولندا وأرجع عدم حضوره إلى ظروفه التي لا تسمح له بذلك.

كما غاب عن حضور حفل الإفتتاح الفنان المصري أحمد حلمي والذي كان مقرراً أن يتم تكريمه فى الحفل أيضاً، إلا أن ظروف وصول أحمد حلمي إلى المهرجان اليوم الجمعة بسبب ارتباطاته الأخرى جعلت القائمين على المهرجان يؤجلون تكريمه ليكون خلال حفل الختام يوم الأحد المقبل، على أن يقام ماستر كلاس للفنان أحمد حلمي اليوم الجمعة.

وحضر حفل الافتتاح الفنان هشام ماجد وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة منهم الفنانة بشرى والفنانة السعودية الشيماء طيب، الفنان الهولندي المغربي المحجوب بن موسى، وحضر أيضاً المنتج المصرى معتز عبد الوهاب عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، والمخرج المصري د. محمد غزالة عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، وعدد آخر من صناع السينما.

ويُفتتح المهرجان بعرض الفيلم السعودي “هجان”، من إنتاج مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وإخراج أبو بكر شوقي، وهو مغامرة وقصة مؤثرة في آنٍ واحد، وتدور أحداثه حول الرابط العميق الّذي يمكن أن يتطوّر بين الإنسان والحيوان، فيما يختتم المهرجان فعالياته بعرض الفيلم المصري “فاصل من اللحظات اللذيذة” إخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد.

ويعرض المهرجان في دورة هذا العام 33 فيلماً ضمن مختلف برامج المهرجان، بواقع 9 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و 5 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية، و 12 في مسابقة الأفلام القصيرة حيث تتميز هذه الدورة بتركيزها على عرض التنوع والغنى الذي تقدمه السينما العربية من خلال منصة تعبر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب سواء من الوطن العربي أو المهجر.