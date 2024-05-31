كيم كارداشيان تستلهم فكرة مسلسلها الجديد من طلاقها هي وكانييه ويست

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قررت أن تجمع بين موهبتها في التمثيل ودراستها للمحاماة والقانون، إضافة إلى تجربتها القاسية في الطلاق من زوجها النجم العالمي كانييه ويست، وذلك في مسلسل تلعب فيه دور محامية مختصة بأمور الطلاق.

بعد أداء نجمة تلفزيون الواقع في مسلسل “American Horror Story: Delicate”، أعلن المنتج التنفيذي رايان مورفي في ديسمبر الماضي أنه يعمل على تطوير مسلسل درامي تلعب فيه كيم كارداشيان دور محامية طلاق ناجحة تمتلك شركة خاصة في لوس أنجلوس.

وقد ظهرت النجمة في أحدث حلقات برنامج تلفزيون الواقع الخاص بعائلة كارداشيان وهي تتحدث مع رايان بوجود والدتها كريس جينر، فظهر المنتج وهو يقول : “ستكون كيم أفضل وأغلى محامية طلاق في العالم”، لترد عليه كيم البالغة من العمر 43 عاماً وهي تغمز: “لديّ بعض الخبرة”، في إشارة إلى معركة الطلاق التي خاضتها مع كانييه ويست إضافة إلى طلاقين سابقين.

كيم، التي مرت بتجربة الطلاق ثلاث مرات، أشارت إلى أنها طوّرت صداقة وثيقة مع محاميتها لورا واسر، بعد أن وصف لها المنتج دورها في المسلسل قائلاً “لديها مكتب خاص بها، والأمر المميز في مكتبها مختص بالنساء فقط، وعادة ما تصبح المرأة مقربة من محاميها.

وقالت كيم : ” هناك العديد من اللحظات الممتعة مع لورا، وأنا أقول لها: “لا تدعيني أفعل هذا مرة أخرى أبداً”، ثم في المرة التالية، كانت تقول لي، لقد طلبتِ في المرة السابقة، ألا أدعك تفعلين ذلك مرة أخرى.”

وخلال المحادثة سأل رايان كيم إن كانت لورا قد تولت جميع حالات طلاقها، لتجيب كيم : “اثنتان منهما، وهذا يكفي لتعرفني”.

وأشارت كيم خلال الحديث أنها غير متأكدة مما إذا كانت تستطيع أن تلتزم مع العمل والتصوير، نظراً لخططها باجتياز امتحان المحاماة الأساسي في دراستها القانونية في عام 2025، إلا أن رايان أصر ووعدها أن يتم التصوير في لوس أنجلوس حيث تعيش.

وعلى ما يبدو فإن الحماس غلب كيم كارداشيان التي قالت : “أعلم أن جدول أعمالي مزدحم، ومن الصعب إضافة عمل جديد لكن هذا العمل مختلف تماماً عما أقوم به، إنه تحدٍ كبير بالنسبة لي وأنا أحب التحدي، لذلك أريد أن أقوم بهذا العمل”.