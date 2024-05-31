لطيفة تعد الجمهور بمفاجآت في ألبومها الجديد.. فما قصة الذكاء الاصطناعي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة لطيفة التونسية عن تفاصيل ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويضم 10 أغنيات جديدة.

وخلال مؤتمر صحفي أعلنت لطيفة أن الألبوم سيضُم 9 أغنيات باللهجة المصرية وأغنية واحدة باللهجة التونسية، كما أشارت إلى أن الألبوم سيحمل اسم “مفيش ممنوع” مؤكدة بأنه سيتم طرحه بشكل كامل وليس على طريقة أغنيات “سينجل”.

وتتعاون لطيفة في الألبوم مع عدد كبير من الملحنين وأبرزهم وليد سعد، محمود أنور، خالد فتوح، أحمد بحر، عمر المصري، والفنان كاظم الساهر، الذي لحن لها أغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد، ومن بين الشعراء الذين يشاركون في الألبوم كل من سامر أبو طالب، كريم حكيم، نادر عبد الله، مؤمن سالم، وحسام سعيد.

كما كشفت لطيفة التونسية خلال المؤتمر الصحفي أنه تم تصوير 4 أغنيات من الألبوم على طريقة الفيديو كليب بتقنية الذكاء الاصطناعي.

كما تحدث خلال المؤتمر الصحفي المخرج وليد نصيف قائلًا بأن العمل بنظام “الذكاء الاصطناعي” ، أصبح أمرًا واقعيًا، مؤكدًا أن التطور في هذا المجال سيضيف الكثير لصناعة الموسيقى والصورة بشكل عام ويخلق حالة من الخيال لدى الجمهور، كما أضاف المخرج وليد نصيف أن التعاون مع الفنانة لطيفة التونسية على هذا المشروع الفني استغرق الكثير من التجهيزات لكي يخرج بشكل مميز.

يُذكر أن الألبوم يشهد تعاون من جديد بين الفنانة لطيفة والفنان كاظم الساهر حيث كان لحن لها من قبل عدداً من الأغاني ومن أبرزها أغنية “تلومني الدنيا” من كلمات الشاعر نزار قباني وتم إصدارها عام 1997، كما تعاونا أيضًا في أغنية “بينسوا” والتي جاءت من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد ولحنها كاظم الساهر.