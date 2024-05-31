شاهد.. ظهور مميز لـ ليونيل ميسي بإعلان فيلم Bad Boys 4

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لفت لاعب كرة القدم العالمي ليونيل ميسي الأنظار إليه عقب ظهوره المميز بإعلان فيلم Bad Boys 4 أمام أبطال الفيلم النجم العالمي ويل سميث والفنان الأمريكي مارتن لورنس.

وظهر لاعب منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي لكرة القدم ليونيل ميسي لثوانٍ قليل بالإعلان الترويجي للجزء الجديد من فيلم “Bad Boys” وهو يطرق الباب ويواجه كلاً من ويل سميث ومارتن لورنس ويوجه لهم تساؤلاً: “bad boys”، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلان وظهور ميسي فيه وبشكل خاص مشجعيه من كافة أنحاء العالم.

يُذكر أن في خلال الأيام الماضية تم العرض الأول لفيلم “Bad Boys 4” في العاصمة السعودية الرياض، وحرَص على الحضور بطلا الفيلم، وهما: النجم العالمي ويل سميث، والفنان مارتن لورانس، اللذان ظهرا في حالة من السعادة وسط الجمهور الذي حرَص على حضور العرض الأول للفيلم في السعودية.

وتحدث ويل سميث عن الجزء الجديد من فيلم “Bad Boys” خلال العرض الخاص، وقال إن الجزء الجديد يعرض بطلي الفيلم وتطور شخصيتيهما بعد أن تقدّم بهما العمر. مؤكداً أنه وفريق عمل الفيلم، على ثقة من أن الجمهور يُريد أن يُتابع ما وصل إليه أبطال الفيلم بفعل مرور السنوات والتقدم الطبيعي للحياة وما عاشته تلك الشخصيات طوال السنوات الماضية.

وأكد ويل سميث أثناء حديثه، أن الفيلم تدور أحداثه حول الصداقة والحب والعائلة، وبالطبع يوجد به مزيج ما بين الكوميديا والأكشن والدراما. كما أعرب سميث ومارتن لورانس عن سعادتهما للتطوّر الذي تشهده المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة. مؤكداً خلال حديثه، أن طاقة الجمهور التي تتراوح أعمارهم من 40 إلى 50 عاماً في السعودية، تتساوى مع طاقة الجمهور الأمريكي في أعمار 20 إلى 30 عاماً، وذلك أمر رائع.