شكرا لقرائتكم خبر عن طه الدسوقي يظهر بالكوفية الفلسطينية وتكريم هاني شنودة في حفل إنرجي للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز مسلسل حالة خاصة بجائزة الأوف سيزون بتصويت الجمهور فى حفل توزيع جوائز كأس إنرجى للدراما، كما حصل بطل المسلسل طه الدسوقى على جائزة التميز.

وظهر طه الدسوقى بالكوفية الفلسطينية خلال تسلمه الجائزة فى الحفل المقام حالياً فى أحد فنادق القاهرة.

كما تم تكريم الموسيقار هانى شنودة بجائزة التميز عن نفس المسلسل، وقال فى كلمته: "كنت فاكر أن الناس نسيتنى والمسلسل ده لما اتعرض عليا حسيت إنه مختلف وربنا كتبلى عمر جديد عشان ابقى الوحيد اللى موجود من فرقة المصريين واحضر العمل ده لان احنا كان فرقة بتعمل أغانى بجد".

وأعلن راديو إنرجى 92.1، نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية التى أذيعت فى موسم رمضان، وتنافست من خلال برنامج «كأس إنرجى للدراما»، فى موسمه الثامن والذى قدمه محمد طارق.

وكشف الراديو أن تصويت الجمهور وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التى تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحى هو ضيف الموسم الثامن.