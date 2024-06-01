شكرا لقرائتكم خبر عن طه الدسوقي وأسماء جلال وآية سماحة وسلمى أبو ضيف في حفل كاس إنرجي للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من الفنانين فى حفل كأس إنرجى للدراما، فى موسمه الثامن على التوالي، منهم، أحمد فهيم، آية سماحة، صدقى صخر، طه الدسوقي، أسماء جلال، سلمى أبو ضيف، شيكو، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، أحمد عبد الوهاب.

وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من، هدى الأتربي، هبة عيد الغني، صفاء جلال، هانى شنودة، ليلى عز العرب، محمد جمعة، هانى الدقاق، جيسيكا حسام، باسم سمرة، احمد زاهر وابنته ليلى.

وأعلن راديو إنرجى 92.1، نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية التى أذيعت فى موسم رمضان، وتنافست من خلال برنامج «كأس إنرجى للدراما»، فى موسمه الثامن والذى قدمه محمد طارق أضا.

وكشف الراديو أن تصويت الجمهور وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التى تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحى هو ضيف الموسم الثامن.



أياد نصار في حفل أنرجي



حضور حفل راديو أنرجي