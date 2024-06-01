شكرا لقرائتكم خبر عن فوز "حالة خاصة ومسار إجبارى والكبير أوى 8" بجوائز الأفضل من كاس إنرجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل كأس إنرجى للدراما، في موسمه الثامن على التوالي، فوز مسلسل مسار إجباري بجائزة أفضل مسلسل درامي قصير، كما فاز بجائزة أفضل أغنية تتر لعمل درامي للفنان طارق الشيخ.

وفاز الفنان مصطفى غريب بجائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل الكبير أوى 8، فيما فاز مسلسل حالة خاصة بجائزة أفضل مسلسل خارج رمضان.

وأعلن راديو إنرجي 92.1، نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية التي أذيعت في موسم رمضان، وتنافست من خلال برنامج «كأس إنرجي للدراما»، في موسمه الثامن والذي قدمه محمد طارق أضا.

وكشف الراديو أن تصويت الجمهور وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن .



استلام جوائز راديو انرجي



جانب من الحضور في حفل انرجي



الفائزين في حفل انرجي



استلام جوائز انرجي