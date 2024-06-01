شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين يفوز بجائزة لجنة التحكيم كأفضل مسلسل من كأس إنرجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل كأس إنرجى للدراما، في موسمه الثامن على التوالي، فوز مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز بجائزة أفضل مسلسل درامي طويل بتصويت لجنة التحكيم.

وأعلن راديو إنرجي 92.1، نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية التي أذيعت في موسم رمضان، وتنافست من خلال برنامج «كأس إنرجي للدراما»، في موسمه الثامن والذي قدمه محمد طارق أضا.

وكشف الراديو أن تصويت الجمهور وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن.



جانب من الحضور في حفل انرجي