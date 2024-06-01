الزوجة الثانية لـ محمد رمضان تتحضر لأولى بطولاتها الدرامية المطلقة

كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2024 12:52 صباحاً - تعاقدت النجمة إيمان العاصي على بطولة مسلسل جديد بعنوان “برغم القانون” تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ومقرر بدء تصويره الشهر المقبل بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة على أن يعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية في الأوف سيزون.

إيمان العاصي تخوض أولى بطولاتها المطلقة

مسلسل “برغم القانون” يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة إيمان العاصي في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات البارزة التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل “جعفر العمدة” مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان 2024 قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التي جسدتها في المسلسل وسجلت إسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

مسلسل “جعفر العمدة“

“جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

“جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

فيلم «في عز الظهر»

وتنتظر العاصي طرح فيلم «في عز الظهر» الذي تم الانتهاء من تصويره العام الماضي، وتشارك في بطولته مع مينا مسعود، شيرين رضا، وجميلة عوض، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وتقدم خلاله شخصية «ساندرا» التي تعمل مع المافيا، وذراع يمنى لزعيم عصابة، ومديرة، لتظهر بثلاث جنسيات ولهجات مختلفة ما بين اللبنانية والسورية والمصرية.

وأعربت إيمان عن أمنيتها في المشاركة في مسلسل «جعفر العمدة» بعد الإعلان عن وجود جزء ثان منه في رمضان 2025، لأنها أحبت شخصية «دلال» والعمل ككل.

وأشارت العاصي إلى أنها ليست السبب في تقديم نوعية محددة من الأدوار في بداياتها، لأن ما كان يُعرض عليها محدود في نطاق الشكل، وهذا الأمر يتلخص في المخرج، فهو الذي يستطيع أن يوظف ملامح الممثل في أي شخصية، وقد نجحت في تغيير طبيعة أدوارها، ولم تعد تقبل الأدوار النمطية، حيث ترفض أعمالاً كثيرة لا تجد فيها جديداً، وأصبحت تمتلك خبرة تؤهلها لتقديم كل الأدوار.

الخليج 365

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