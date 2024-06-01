رسميًا .. طلاق نيللي كريم وهشام عاشور بعد زواج “سنتين ونص”.. ما السبب؟

كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2024 12:52 صباحاً - أكدت مصادر مقربة من النجمة نيللي كريم، انفصالها عن لاعب الإسكواش هشام عاشور، بعد عامين ونصف من الزواج، ولم يعلق المصدر على أسباب الانفصال واكتفى بتأكيد الخبر.

طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

وتزوجت نيللي كريم لاعب الاسكواش هشام عاشور في أغسطس عام 2021 في حفل عائلي اقتصر على وجود عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

تعليق ياسمين عز

وقالت «ياسمين» في تعليق خلال برنامجها «كلام الناس» الذي يعرض على قناة «Mbc مصر»، اليوم الجمعة: «حياة الفنان أو الشخصية العامة، إوعى تفكر أن حياتك خاصة، حياتك كمان عامة، والناس هتفضل تفتش وتحب تسمع أخبارك اتجوزت اتطلقت».

وأضافت: «ومالناش دعوة بقى بأسباب الطلاق مالناش علاقة مش موضوعنا، وربنا يقدم لهم اللي فيه الخير، عادي ناس كتير بتتجوز وتتطلق، لكن يستوقفني إن محدش بقى بيعمر ودي من المؤشرات الخطيرة في المجتمع».

وتابعت: «كل واحدة تحافظ على جوزها، لأن مؤخرًا محدش بيعمر، متفهمش ليه عين، حسد مش عارفة، لكن دايمًا الشخصيات العامة والمشاهير اللي بيظهروا حياتهم للناس ما بيتعلموش، فلازم تبقى خبيث في حياتك الشخصية».

وأكملت «عز»: «عشان تعمري مع جوزك سواء شخصية عامة أو مش عامة، داري على جوزك وداري على بيتك، ومتنشريش ومتعلنيش ما تبينيش إنك سعيدة، اتخابثي عشان العواقب مش سليمة».

نيللي كريم تنتهي من تصوير مشاهد فيلمها السينمائي

وتنتهي غدا الفنانة نيللي كريم من تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد “هابي بيرث داي” والمقرر عرضه فى موسم صيف 2024.

الفيلم من بطولة نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة ومن تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر.

مسلسل “فراولة”

وشاركت في رمضان الماضي النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة والذعي عرض على قناة DMC في وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة “sky limit” للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

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