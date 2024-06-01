أسماء جلال ومحمد سامي.. 23 صورة من حفل جوائز كأس إنرجي للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الجمعة حفل توزيع جوائز "كأس إنرجي للدراما" في موسمه الثامن هذا العام وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

ومن هؤلاء النجوم الفنان إياد نصار، الفنان صدقي صخر، الفنان أحمد زاهر، الفنانة ليلى أحمد زاهر، الفنان أحمد عبد الوهاب، الفنان أحمد غزي، الفنان مصطفى غريب، الفنان سيد أسامة، الفنان محمد جمعة، الفنان محمد محمود، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنانة اية سماحة، المطرب مصطفى حجاج، الفنان شيكو، الفنان باسم سمرة، الموسيقار الكبير هاني شنودة، فريق مسار إجباري، الفنانة أسماء جلال، المخرج محمد سامي، الفنانة مي عمر، الفنان طه دسوقي.

وأعلن "راديو إنرجي" عن نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية التي أذيعت في موسم رمضان 2024، ووصل تصويت الجمهور لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان.

وحاز مسلسل "العتاولة" على لقب "أفضل مسلسل درامي طويل"، بينما أفضل مسلسل درامي قصير في النصف الأول من رمضان هو مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، وأفضل مسلسل درامي قصير في النصف الثاني هو مسلسل "كوبرا"، وأفضل مسلسل كوميدي قصير في النصف الأول هو مسلسل "أشغال شقة"، وأفضل مسلسل كوميدي قصير في النصف الثاني هو مسلسل "خالد نور وولده نور خالد".

بينما جاءت جوائز لجنة التحكيم على النحو التالي أفضل مسلسل درامي طويل الحشاشين، أفضل مسلسل درامي قصير صلة رحم، بينما امتنعت لجنة التحكيم عن اختيار الأفضل في قائمة أفضل مسلسل كوميدي طويل. بينما نال مسلسل "كامل العدد+1"، على جائزة لجنة التحكيم لأفضل مسلسل كوميدي قصير، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لأختيار أفضل ممثل للفنان إياد نصار عن دوره في مسلسل صلة رحم، وذهبت جائزة أفضل ممثل كوميدي للفنان شيكو عن دوره في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، وذهبت جائزة افضل ممثلة للفنانة سلمى أبوالضيف عن دورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.

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