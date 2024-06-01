غياب محمد صبحي عن تكريمه في حفل توزيع جوائز "كأس إنرجي للدراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كرم الفنان الكبير محمد صبحي في فعاليات حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما كونه ضيف شرف الموسم الثامن هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ولم يتمكن "صبحي" من الحضور وقامت إدارة "إنرجي" بعرض مقطع فيديو ظهر خلاله محمد صبحي وهو يقوم بتحية القائمين على الحفل وعلق: "أنا اتشرفت بترشيحي ضيف شرف كأس إنرجي للدراما أو مسابقة إذاعة إنرجي، والحقيقة أنا سعيد جدًا مش بس أني بسمع كلمات الإطراء ولكن الحقيقة دائمًا عندما يتم تكريمي بيهمني أعرف حيثيات هذا التكريم واستوعبه وأصدقه وبيبقى شرف وفخر بالنسبة لي".

مضيفًأ: "أنا سعيد جدًا بالكلام اللي سمعته والدقة في السيرة الذاتية، وأنا مهموم بأني عشت عصور كثيرة وهذه العصور أثرت فيا وخلتني أنتمي لوطني، أنتمي لمصر وأنا كل الحب من مصر وكل الاحتواء من مصر، سيظل هذا الوطن وستظل مصر هي رائدة للفن والتنوير".

وأعلن "راديو إنرجي" عن نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية التي أذيعت في موسم رمضان 2024، ووصل تصويت الجمهور لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان.

وحاز مسلسل "العتاولة" على لقب "أفضل مسلسل درامي طويل"، بينما أفضل مسلسل درامي قصير في النصف الأول من رمضان هو مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، وأفضل مسلسل درامي قصير في النصف الثاني هو مسلسل "كوبرا"، وأفضل مسلسل كوميدي قصير في النصف الأول هو مسلسل "أشغال شقة"، وأفضل مسلسل كوميدي قصير في النصف الثاني هو مسلسل "خالد نور وولده نور خالد".



بينما جاءت جوائز لجنة التحكيم على النحو التالي أفضل مسلسل درامي طويل الحشاشين، أفضل مسلسل درامي قصير صلة رحم، بينما امتنعت لجنة التحكيم عن اختيار الأفضل في قائمة أفضل مسلسل كوميدي طويل. بينما نال مسلسل "كامل العدد+1"، على جائزة لجنة التحكيم لأفضل مسلسل كوميدي قصير، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لأختيار أفضل ممثل للفنان إياد نصار عن دوره في مسلسل صلة رحم، وذهبت جائزة أفضل ممثل كوميدي للفنان شيكو عن دوره في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، وذهبت جائزة افضل ممثلة للفنانة سلمى أبوالضيف عن دورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.

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