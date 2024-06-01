مي عمر ودينا رفارف.. 10 صور للنجوم في حفل توزيع جوائز "كأس إنرجي للدراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء أمس الجمعة حفل توزيع جوائز "كأس إنرجي للدراما" في موسمه الثامن بأحد الفنادق الكبرى في مدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والغناء والشخصيات العامة.

وجاء بين أبرز الحضور الفنانة هدى الإتربي، الفنانة مي عمر، الفنان أحمد عبد الوهاب، الفنان أحمد محارب، الفنانة سلمى أبو ضيف، الموزع الموسيقي مهاب سامي، الفنان شيكو، المخرج محمد سامي، الفنانة مريم الجندي، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنان مصطفى غريب، الفنان محمد محمود، الفنان باسم سمرة، الموسيقار الكبير هاني شنودة، المطرب مصطفى حجاج، الفنانة اية سماحة، الفنانة أسماء جلال، الفنان طه دسوقي، الفنان صدقي صخر، الفنان أحمد زاهر، الفنان أحمد غزي، الفنانة ليلى أحمد زاهر، الفنان الشاب سيد أسامة، الفنان محمد جمعة.

وغاب الفنان الكبير محمد صبحي عن تكريمه بالحفل كونه ضيف شرف الموسم الثامن هذا العام، وقامت إدارة الحفل بعرض مقطع فيديو وهو يوجه التحية والشكر لتكريمه واختياره ضيف شرف الموسم الثامن.

وأعلن "راديو إنرجي" عن نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية التي أذيعت في موسم رمضان 2024، ووصل تصويت الجمهور لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان.

بينما جاءت جوائز لجنة التحكيم على النحو التالي أفضل مسلسل درامي طويل الحشاشين، أفضل مسلسل درامي قصير صلة رحم، بينما امتنعت لجنة التحكيم عن اختيار الأفضل في قائمة أفضل مسلسل كوميدي طويل. بينما نال مسلسل "كامل العدد+1"، على جائزة لجنة التحكيم لأفضل مسلسل كوميدي قصير، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لأختيار أفضل ممثل للفنان إياد نصار عن دوره في مسلسل صلة رحم، وذهبت جائزة أفضل ممثل كوميدي للفنان شيكو عن دوره في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، وذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة سلمى أبوضيف عن دورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.

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