نسرين طافش أنيقة وهاجر أحمد تستعرض جمالها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أجمل الخيارات أن تكون قويا ولطيفا.. صباح الخير".

إنجي علاء

نشرت المؤلفة إنجي علاء، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

هاجر أحمد

خطفت الفنانة هاجر أحمد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة استعرضت فيها جمالها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة مباركة".

دنيا سمير غانم

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم بصحبة صديقاتها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

منة فضالي

الفنانة منة فضالي ظهرت بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كن حلما للجميع ولا حلما لأحد".

مي سليم

الفنانة مي سليم ظهرت بملابس صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

لاميتا فرنجيه

ظهرت الفنانة لاميتا فرنجيه، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سهرة خاصة".

مايان السيد

نشرت الفنانة الشابة مايان السيد، صورة لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري، صورة له مع دنيا عبد المعبود، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي دودو".

رانيا منصور

ظهرت الفنانة رانيا منصور، بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.