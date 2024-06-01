شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل كأس إنرجى للدراما، في موسمه الثامن على التوالي، فوز الفنان أحمد عبد الوهاب على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل الحشاشين، وحصد أحمد غزي على جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في مسلسل الحشاشين.

وأعلن راديو إنرجي 92.1، نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية التي أذيعت في موسم رمضان، وتنافست من خلال برنامج «كأس إنرجي للدراما»، في موسمه الثامن والذي قدمه محمد طارق أضا.

وكشف الراديو أن تصويت الجمهور وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن .