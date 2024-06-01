شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد +1 يفوز بـ 5 جوائز من كأس إنرجي وإسعاد يونس تقدمها للفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على تقديم الجوائز الخاصة بمسلسل كامل العدد +1، حيث حصد المسلسل 5 جوائز من كأس إنرجى للدراما، في موسمه الثامن على التوالي، حيث فاز الفنان شريف سلامة بجائزة أفضل ممثل كوميدي، وفاز حمزى دياب بجائزة أفضل ممثل صاعد كوميدي، وفازت جيسيكا حسام بجائزة أفضل ممثلة صاعدة كوميدية.

وفاز تتر مسلسل كامل العدد +1 للفنان مصطفى حجاج بجائزة أفضل أغنية تتر لعمل درامي بتصويت الجمهور، ونال المسلسل أيضا على جائزة لجنة التحكيم لأفضل مسلسل كوميدي قصير.

وأعلن راديو إنرجي 92.1، نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية التي أذيعت في موسم رمضان، وتنافست من خلال برنامج «كأس إنرجي للدراما»، في موسمه الثامن والذي قدمه محمد طارق أضا.

وكشف الراديو أن تصويت الجمهور وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن .



استلام جوائز راديو انرجي



جانب من الحضور في حفل انرجي



استلام جوائز انرجي