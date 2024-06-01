شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الثقافية يقيم ورشة تمثيل فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مركز إبداع بيت السحيمي التابع لصندوق التنمية الثقافية ورشة في إعداد الممثل، ويقوم بالإشراف عليها وتدريبها المخرج المسرحي محمود السيد، وستكون مدة الورشة ثلاثة أشهر بداية من شهر يونيو، حيث سيتم التدريب أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وستمر الورشة بأربعة مراحل فالمرحلة الأولي تعتمد علي دراسة شاملة لأدوات الممثل، وعلاقة الممثل بعناصر العرض المسرحي، والتعرف علي مناهج التمثيل المختلفة، وعلاقة الممثل بالشخصية،كيفية تحليل النص والشخصية ، أما المرحلة الثانية ستعتمد على التدريب على الأبعاد الثلاثة للشخصية، والتدريب على أدوات الممثل، والتدريب على التفاعل مع باقى الممثلين، والتدريب على الارتجال، والتدريب على المشاهد الثنائية والجماعية، والتدريب على الإلقاء، وتدريبات عملية مختلفة، والتطبيق العملي بعد كل محاضرة.



أما المرحلة الثالثة من الورشة ستكون عبارة عن التدريب على تنفيذ عرض مسرحي، والمرحلة الرابعة والأخيرة ستكون تنفيذ العرض الرسمى للدفعة الأولى لفرقة السحيمي المسرحية، ومن شروط الورشة أن يكون سن المتدرب من من سن ١٤ سنة حتي ٣٥ سنة، وستكون الورشة مجانية.