فن ومشاهير

هاني شنودة يحصد جائزة التميز.. استرجاع ذكريات فرقة المصريين بحفل إنرجي

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ياسر رشاد - القاهرة - حصد الموسيقار الكبير هاني شنودة، جائزة التميز من حفل كأس إنرجي للدراما، والذي أقيم مساء أمس الجمعة بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

 

أعرب هاني شنودة عن سعادته بهذا التكريم، قائلًا في كلمته: "كنت فاكر ان الناس نسيتني والمسلسل ده لما اتعرض عليا حسيت إنه مختلف وربنا كتبلي عمر جديد عشان ابقى الوحيد اللي موجود من فرقة المصريين واحضر العمل ده لان احنا فرقة كانت بتعمل أغاني بجد".

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تفاصيل حفل توزيع جوائز كأس إنرجي

شهد حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما في نسخته الثامنة، حضور عدد من نجوم الفن، وجاء في مقدمتهم الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي.

 

 أقيم حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، أمس الجمعة في أحد فنادق القاهرة الشهيرة، وتضمن حضور عدد كبيرة من الفنانين، أبرزهم إسعاد يونس ومي عمر ومحمد سامي وإياد نصار وباسم سمرة وطه دسوقي وأحمد غزي وأحمد عبد الوهاب ومريم الجندي وهدى الإتربي وشيكو وغيرهم.

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حفل كأس إنرجي للدراما 

شهدت النسخة الثامنة من حفل كأس إنرجي للدراما منح جائزة خاصة لأفضل مسلسل خارج رمضان وكانت الجائزة من نصيب مسلسل "حالة خاصة" ومن بطولة نجم الستاند أب كوميدي طه الدسوق، الذي يقوم ببطولته الأولى،  بجانب النجوم غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.
 

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حرصت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على حضور حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، والذي أقيم أمي الجمعة بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

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وقدمت إسعاد يونس، جوائز الأفضل لأبطال مسلسل كامل العدد بلس 1، والذي عرض ضمن الماراثوت الرمضاني الماضي 2024.

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كما كرم الحفل، الفنان الكبير محمد صبحي، والذي عبر عن سعادته بهذا التكريم، وقال في كلمة مسجلة له تم عرضها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما والمقام حالياً في أحد فنادق القاهرة: "أعتذر عن عدم الحضور للحفل وذلك لانشغالي بتحضير عمل مسرحي جديد،أشكر كل القائمين على راديو إنرجي على هذا التكريم الخاص".

 

وتابع محمد صبحي، قائلًا:"تكريمي يمثل لي شيء كبير ومهم على الرغم من همي الكبير بالفن في الوطن العربي الذي يمر بهذه الظروف الصعبة ".

 

وكان الموسم الثامن من كأس إنرجي للدراما شهد إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم  البرنامج بالأعمال المشاركة وبنسب التصويت وتكونت لجنة التحكيم  من  الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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