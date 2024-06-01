فن ومشاهير

أول تعليق من نيللي كريم بعد الإنفصال.. ماذا قالت نجمة عملة نادرة؟

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ياسر رشاد - القاهرة - أثارت النجمة نيللي كريم جدلاً واسعاً بعد انتشار نبأ طلاقها من الفنان هشام عاشور لاعب الاسكواش الشهير، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، كما علقت للمرة الأولى بعد الإنفصال في تصريحات صحفية لها، قائلة:" الخبر حقيقي وكل شيء قسمة ونصيب واحنا بنحترم بعض، الانفصال تم في هدوء".

نيللي كريم وهشام عاشور 

نشرت نيللي كريم مقولة عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قبل ساعات من إعلان إنفصالها، معلقه :"يكبر الانسان ثلاثة اضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له".

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نيللي كريم 
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نيللي كريم وهشام عاشور

كما أعلنت النجمة نيللي كريم عن طلاقها رسميًا، من زوجها الفنان ولاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، بعد زواج استمر ما يقرب من ثلاثة أعوام، الأمر الذي أثار صدمة الجمهور متسائلين عن الأسباب.

لم تكشف نيللي كريم عن أسباب طلاقها من هشام عاشور، واكتفت بقول: "كل شيء قسمة ونصيب الإنفصال تم اليوم ولكن لن نقول أسباب" في إشارة منها إلى أن السبب خاص بهما فقط، في حين التزم طليقها الصمت ولم يعلق على خبر الإنفصال.

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نيللي كريم وهشام عاشور

آخر عمل فني جمع بين نيللي كريم وهشام عاشور

وكان آخر عمل فني يجمع بين نيللي كريم وهشام عاشور مسلسل "روز وليلى" الذي عُرض في بداية 2024، وسبق وتعاونا معًا في مسلسل "عملة نادرة" الذي خاضا به ماراثون دراما رمضان لعام 2023.

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نيللي كريم وهشام عاشور

زواج نيللي كريم وهشام عاشور


وتزوجت نيللي كريم من هشام عاشور في أغسطس عام 2021، وأقيم حفل زفافهما داخل منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي، بحضور عدد محدود جدا من الأصدقاء، والأقارب، ونجوم الوسط الفني، كما وكلت المنتج جمال العدل عنها في عقد القرآن.

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نيللي كريم وهشام عاشور
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نيللي كريم وهشام عاشور

آخر أعمال نيللي كريم 

وكانت آخر أعمال النجمة نيللي كريم مسلسل "فراولة" الذي خاضت به موسم دراما رمضان 2024، وشاركها البطولة النجوم صدقي صخر، وشيماء سيف، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، وأحمد فهيم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

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نيللي كريم وهشام عاشور
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عباس أبو الحسن يخرج عن صمته بعد وفاة ضحية..الأخري تضعه فى ورطة|ما القصة؟

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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