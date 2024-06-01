طه دسوقي "حالة خاصة" .. كيف دعم القضية الفلسطينية بحفل إنرجي؟

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان طه دسوقي ، على دعم القضية الفلسطينية، خلال حضوره في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، والذي أقيم مساء أمس الجمعة بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.

وظهر طه الدسوقي، خلال حفل جوائز إنرجي بالكوفية الفلسطينية، أثناء تكريمه، بعدما فاز مسلسله حالة خاصة بجائزة الأوف سيزون بتصويت الجمهور، كما حصل الفنان على جائزة التميز.

مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث مسلسل "حالة خاصة"، حول المحامي نديم أبو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه اماني النجار رحلة نديم مليئة بالتحديات، لم تكن سهلة أبدًا، رغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائماً منقذين له.

أبطال مسلسل حالة خاصة

المسلسل بطولة الفنان الشاب طه دسوقي، البطولة المطلقة الأولى له، وذلك بمشاركة الفنانة غادة عادل، حسن أبو الروس، هايدي كابوه، هاجر السراج، نبيل علي ماهر وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، أحمد طارق، والطفلان آدم وهدان وآدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

مسلسل «حالة خاصة» بطولة طه دسوقي، والفنانة غادة عادل، وعرض بواقع حلقتين أسبوعيًا، عبر منصة إلكترونية شهيرة، وحضد إشادات واسعة وقتها، بعدما سلط الضوء على فئة مهمة في المجتمع وهم أبطال ذوي الهمم .

حفل توزيع جوائز كأس إنرجي في نسخته الثامنة

وشهد هذا الموسم من كأس إنرجي للدراما منح جائزة خاصة لأفضل مسلسل خارج رمضان وكانت الجائزة من نصيب مسلسل "حالة خاصة" ومن بطولة نجم الستاند أب كوميدي طه الدسوق، الذي يقوم ببطولته الأولى، بجانب النجوم غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.



وكان الموسم الثامن من كأس إنرجي للدراما شهد إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم البرنامج بالأعمال المشاركة وبنسب التصويت وتكونت لجنة التحكيم من الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي .