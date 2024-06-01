شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة المصريين تحتفل باليوم العالمي للموسيقى بالإسكندرية.. 21 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي فرقة المصريين لهاني شنودة برفقة أوركسترا دار الأوبرا بالإسكندرية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يونيو علي مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويُعد اليوم العالمي للموسيقى حدثًا لإبراز مختلف الألوان الموسيقية المحلية والدولية بهدف النهوض بالذوق الفني والثقافي للجمهور وخلق جوٍّ من التواصل الفني وتبادل الأفكار.

يذكر أن فرقة المصريين فرقة غنائية مصرية، كونها الموسيقي هاني شنودة عام 1977، وتوقف نشاطها عام 1988، وتكونت الفرقة من: منى عزيز، وإيمان يونس، وراندا، وتحسين يلمظ، وممدوح قاسم، وهاني الأزهري.

وكتب لهم كبار الشعراء، مثل صلاح جاهين، وعمر بطيشة، والرائع عبد الرحيم منصور، الفرقة كونها الفنان هاني شنودة في نهاية السبعينيات إلا أنها تفككت بوفاة كل من تحسين يلمظ وصلاح جاهين، وسفر كل من منى عزيز وإيمان يونس.. من أشهر أغاني الفريق: ما تحسبوش يا بنات، وماشية السنيورة.